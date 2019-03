Aufbruch ins Offene, Bunte, Freie

Im zweiten Raum der Ausstellung werden die Besucher zu einem Spaziergang im Grünen eingeladen, denn sowohl Picasso als auch Braque versuchten sich auf den Spuren eines Paul Cézanne als Landschaftsmaler, türmten Häuserdächer zu Pyramiden und zerstückelten Wälder und Felder, wie wenn sie die Welt nur noch durch ein die Lichtwellen rhythmisch brechendes Prisma wahrnähmen. Der erhabene Blickfang in diesem Raum ist das monumentale, erstaunlich flächig aufgefasste Stillleben «Pain et comptoir aux fruits sur une table», das dem Kunstmuseum Basel gehört.

Eine geradezu kirchliche Stimmung kommt hier auf.

Und schon betreten wir das Heiligtum des Kubismus. Hier sind wir umgeben von Bildern von Frauen und Männern, die unter den analytisch sezierenden Pinselstrichen von Picasso und Braque praktisch alles Individuelle verloren haben. Sie haben sich aufgelöst in ein Meer von Kuben und geometrischen Figuren, wurden zerlegt in beige, graue, braune, weisse, manchmal auch bläuliche Flächen, die sich meist im Zentrum des Bildes ballen und zum Bildrand hin ausfransen.

Eine geradezu kirchliche Stimmung kommt hier auf, denn auch rund hundert Jahre nach ihrer Entstehung ist diese Kunst einfach zum Niederknien. Obwohl sie überhaupt nicht religiös konnotiert ist, scheint sie auf vergeistigte Weise an die innersten Dinge zu rühren. Wie Kapellen wirken die zwei benachbarten Räume, in denen das Beste vom Besten, das Braque und Picasso zwischen 1910 und 1912 schufen, einen konzentrierten Auftritt hat. Zu sehen sind etwa der «Mann mit Pfeife» aus dem Kimbell Art Museum in Fort Knox oder die «Akkordeonspielerin» aus dem Guggenheim-Museum in New York, beide von Picasso. Und auch in diesen Räumen sind die Basler Sammlung und das Centre Pompidou, wo im letzten Herbst eine umfassendere, aber auch etwas ausufernde Version der Ausstellung zu sehen war, überaus präsent.

Musiker, Frauen, Alkoholgläser oder -flaschen standen am Anfang dieser Gemälde, in denen die Künstler das Reale im intimen Rahmen ihres Ateliers verrätseln und zerlegen und damit dem, was die Welt zusammenhält, auf die Spur kommen. Die Bilder aus dem Kunstmuseum Basel – man denke an Braques «Der Portugiese», «Krug und Violine» oder an Picassos «Der Aficionado» – werden in der erlauchten Gesellschaft von Meisterwerken aus aller Welt nur noch grösser.

Ein Gesicht wird übermalt

Den Schatz an Schlüsselwerken aus jener Zeit hat das Museum dem Basler Bankier Raoul La ­Roche zu verdanken, den man als den bedeutendsten Sammler dieser Kunstrichtung bezeichnen kann. Er lebte in Paris in einer Villa von Le Corbusier und schenkte einen Grossteil seiner Sammlung dem Kunstmuseum Basel, aber auch dem Musée nationale d’art moderne, dem Musée des Beaux Arts in Lyon und dem Kunsthaus Zürich.