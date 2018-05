Amazonen und Schlossdamen

Eine lichtdurchflutete Löwenmähne umgibt das blasse Gesicht von Katharina Franziska Perregaux-von Wattenwyl (1645–1714). Ein wilder Look, versteckten doch die Frauen des 17. Jahrhunderts ihre Haare meist unter Kappen oder Perücken.

Doch nicht nur die Frisur der von Theodor Dietrich Roos in Öl porträtierten Berner Aristokratin verweist auf eine ungewöhnliche Frau. Dass von Wattenwyl eine Ritterrüstung trug und sich mit einem sonst nur Königen vorbehaltenen, über die Schultern geworfenen Hermelinpelz malen liess, muss damals schockiert haben.

Rare Frauenperspektive

Katharina von Wattenwyl ist eine von 27 Frauen, auf die das Augenmerk zurzeit im Schloss Jegenstorf gerichtet ist. Die Sonderausstellung «Unsere Frauen. Im Schloss gelebt, gedient, gehütet» ist eine faszinierende Tour d’Horizon durch die Frauengeschichte der Vergangenheit.

Im ganzen Schloss verteilt sind Frauen­porträts aus der Sammlung, und man stösst auf einzelne Leihgaben und Objekte, etwa auf einen historischen Gebärstuhl, ein Schmuckkästchen oder Spielkarten. Die Schau ermöglicht ein einmaliges Eintauchen in eine oft verborgen bleibende Welt.

Museumsleiterin Murielle Schlup hat ganz bewusst die Frauenperspektive gewählt. Wie oft gehe man durch Schlösser und Museen und bekomme die Geschichte von Schultheissen oder «Helden» der Schlachtfelder zu hören, während die Frauen als «Frau von» ein Schattendasein fristen würden.

«Die Geschichte wurde von Männern für Männer gemacht», so die Kunsthistorikerin. Höchste Zeit, den Blick auf Schlossherrinnen, Fabrikantentöchter, Ammen und Dienstmädchen zu richten.

Dem anonym bleibenden Dienstmädchen, das für alle schuftet, wird gleich ein ganzer Raum gewidmet, in dem es sich anhand von frühen Fotografien und Pflichtenheften nachvollziehen lässt, wie hart das Leben der Unterprivilegierten war.

Verurteilte Spionin

Doch auch eine aristokratische Herkunft war kein Garant für Glück, wie es die Geschichte der Katharina von Wattenwyl beweist. Das jüngste von elf Kindern wurde früh zur Waise und war auf die Gunst seiner Verwandten angewiesen. Das wilde Mädchen handelte sich den Ruf einer Amazone ein.

Sie überlebte ein nächtliches Pistolenduell, bändigte ein als unzähmbar geltendes Pferd und schoss einem unliebsamen Verehrer in die Schulter. Gegen ihren Willen wurde sie mit einem angehenden Pfarrer verheiratet, um nicht länger der Familie auf der Tasche zu liegen. Nach dem Tod des Gatten heiratete sie erneut unter ihrem Stand und bekam einen Sohn.

Von Wattenwyl war profranzösisch eingestellt und verehrte den «Sonnenkönig» Ludwig XIV. Als sie für ihn Spionagedienste wahrnahm und entdeckt wurde, bestrafte die Berner Obrigkeit sie mit unerbittlicher Härte.

In einer Vitrine zeugen Daumenschrauben davon, wie die Verräterin, die man im Käfigturm gefangen hielt, gefoltert wurde. Ihr Todesurteil wurde später in lebenslange Verbannung umgewandelt. Warum man das alles weiss?

Von Wattenwyl hat vor ihrem Tod noch ihre Memoiren geschrieben. Tagebücher und Briefe sind die häufigsten Quellen, die es ermöglichen, etwas über das Leben historischer Frauen zu erfahren.

Heiraten und Kinderkriegen

Von Marianne Müller-Jenner (1754–1828), der Enkelin des Berner Universalgelehrten Albrecht von Haller, erfährt man etwa, dass sie Johann Jakob Jenner nur heiratete, um ihrem Vater einen Gefallen zu tun. Müller-Jenner war eine sogenannte Barettlitochter.

Ihr Vater sass im bernischen Kleinen Rat und konnte somit Kandidaten für den Grossen Rat vorschlagen. Für Berner Patrizier mit politischen Ambitionen war es von grossem Nutzen, eine Ba­rettlitochter zu heiraten. Als Barett bezeichnete man die Kopfbedeckung, die im Grossen Rat getragen wurde.

Dass Marianne Müller-Jenner mit Jakob Jenner einen Hasardeur heiratete, konnte sie nicht wissen. Der von ihrem Vater Begünstigte verspekulierte sich und veruntreute Geld. Schliesslich nahm er sich das Leben. Wohl nur eine von vielen Geschichten, die aufzeigen, wie sehr zu jener Zeit das Wohlergehen von Frauen vom Tun und Lassen ihrer Ehemänner abhing.

Im Gemälde von Emanuel Handmann von 1772 blickt die junge Marianne Müller-Jenner ganz in Rot gekleidet und mit Perlen geschmückt zuversichtlich aus dem Bild. In der kurzweiligen Ausstellung in Jegenstorf, in der man auch dank Tonstationen verschiedenen Geschichten lauschen kann, bekommen Frauen wie «Die Barettlitochter», «Die Schäferin», aber auch «Die Skandalumwobene» oder «Die im Kindbett Verstorbene» eine Stimme. Die gute alte Zeit wünscht frau sich nach diesem Rundgang nicht zurück.

Ausstellung: bis zum 14. Oktober im Schloss Jegenstorf. (Berner Zeitung)