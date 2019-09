Gleiten wie eine Ballerina

Haltung zeigen – das wird immer wichtiger. Einmal erschöpft an den Kaffeeautomaten geschmiegt, schon wird einem mangelndes Engagement unterstellt. Abhilfe schaffen Workshops, in denen man die Kunst der Körpersprache erlernt. Wer tatendurstig und agil rüberkommen will, wählt den aufrechten Stand, die Füsse etwas geöffnet, mit erhobenem Kopf und leicht nach oben gerecktem Kinn.