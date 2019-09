In dieser Wohnung kann man Wände verschieben

Architektur ist statisch. Sie planen ein bewegliches Haus. Was ist daran alles veränderbar?

Es gibt drei bewegliche Elemente: Schwenklampen, ein Drehschrank und eine Drehwand in der Mitte der Kleinwohnung. Die Wand und der Schrank sind je an einem Stahlrohr montiert und erlauben es, den Raum auf unterschiedliche Arten einzustellen. Zudem haben wir die Drehachsen nicht in die Mitte der Elemente gesetzt, sondern an den Rand. Dadurch gewinnt die Schwere der Bauteile eine überraschende Leichtigkeit in der Bewegung.