Tempel des Trottoirs

Der frei stehende offene Pavillon, dessen Name auf das mittelpersische Wort kusk zurückgeht, das «Ecke» oder «Winkel» bedeutet, aber auch einen Pavillon oder ein Gartenhaus bezeichnet, hielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts Einzug in die Städte. 1894 erklärte der «Brockhaus», es handle sich um «leichte, aus Holz oder Eisen und Glas errichtete Bauten in den Strassen der Grossstädte, die zum Verkauf von Zeitungen, Erfrischungen, Cigarren u. dergl. dienen». Der Bautyp hatte sich etabliert und die Stadt erobert.

Der erste Zeitungskiosk in Paris wurde 1857 auf den Grands Boulevards aufgestellt; davor verfügten die Verkäufer nur über einen Stuhl oder einen primitiven Schuppen. Die winzige, dunkelgrün gestrichene Gusseisenstruktur auf achteckigem Grundriss mit der markanten, maurisch inspirierten Kuppel belebte die Strasse am Tag und beleuchtete sie nachts.

Prägen noch immer das Strassenbild: Ein Kiosk in Paris. Foto: iStock

Der Name, kiosque lumineux oder pavillon-annonces, verwies auf die Werbefunktion der Kleinarchitektur. Bereits zwei Jahre später wurde dieses Modell durch ein neues, etwas grösseres ersetzt: eine elegante, verglaste Eichenholzkonstruktion, die eine Kuppel aus Zinkblech bekrönte. Sie fand grosse Verbreitung: Im Jahr 1870 gab es davon mehr als dreihundert. Dazu kamen Blumenkioske, Getränkekioske, Imbisskioske, Souvenirkioske.

Die Kioske nahmen derart überhand, dass sich 1892 eine «Association des Parisiens pour la défense des trottoirs» formierte. Die Stadtverwaltung reagierte zögerlich: Sie verordnete lediglich die Drehung der Kioske um 90 Grad, damit die wartende Kundschaft den Passanten nicht den Weg versperrte. Erst 1907 wurden speziell die buffets parisiens entsorgt, einige Jahre später auch etliche der inzwischen weit über zweitausend Kioske.

Boten den Kunden damals schon ein breites Angebot: Ein Schweizer Kiosk in den 1950er-Jahren. Foto: Getty Images

1934 kamen neue Kiosktypen auf, mit grosszügigeren Dimensionen und einer verchromten Eisenstruktur. 1957 folgte ein futuristisches Exemplar aus Edelstahl und Glas, das man als ultramodern und dem Atomzeitalter angemessen pries. Parallel wurden die alten Modelle nachgebaut. Mittlerweile werden in den Kiosken nicht mehr nur Zeitungen, sondern auch Fahrscheine, Getränke, Süssigkeiten, Souvenirs und sogar Regenschirme feilgeboten. Für 2019 ist die Einführung von Kiosken mit komfortableren Ausmassen und einem Gehäuse aus grün lackiertem Aluminium und Glas sowie einem grauen Zinkdach vorgesehen, die auf einem Entwurf der Produktdesignerin Matali Crasset gründen.

Der Platzkönig

In Berlin hatten die Trinkhallen, die Sprudelwasser und andere Getränke verkauften, in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts ihr Warenangebot um Zeitungen und Zeitschriften zu erweitern begonnen; jene Halle, die nach den Plänen von Martin Gropius am Spittelmarkt aufgestellt wurde, war bereits um die Jahrhundertwende zu einem Zeitungsstand mutiert.

1904 erwirkte der Buchhändler und Verleger Hermann Stilke die Genehmigung, Zeitungskioske in Berlin zu betreiben, und beauftragte den schwedischen Architekten Alfred Grenander, sie zu entwerfen. Grenander, der bereits durch seine gelungenen Berliner U-Bahnhof-Eingänge zu Renommee gekommen war, schuf eine Eisenfachwerkkonstruktion auf quadratischem Grundriss, von einem extravagant überdimensionierten Fusswalmdach aus Kupferblech bekrönt. Unter dem Dach verlief ein Fensterband, in das nachts beleuchtete Reklametafeln eingesetzt waren: ein frühes Beispiel der Einbeziehung von Werbung in Architektur.

Erzählt ein Stück Stadt- und ein Stück Werbegeschichte: Der Kiosk auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Foto: iStock

Werbemittel war auch der Kiosk selbst, auffällig genug gestaltet, um als weithin sichtbarer Paradiesvogel im Stadtraum zu wirken, ohne die Umgebung zu beeinträchtigen. Der erste Kiosk wurde 1905 auf dem Leipziger Platz aufgestellt, raffinierte Variationen des Prototyps folgten, auf rundem oder vieleckigem Grundriss und mit markanten Kaminen und Auslegern.

Im Jahr 1921 gab es in Berlin neunzig Kioske. Von 1924 an wurden sie nicht mehr von Stilkes Gesellschaft, sondern den Bezirksverwaltungen bewirtschaftet. Entsprechend divers wurden das Verkaufsangebot und auch die Bauweise der neuen Kioske. Sie wurden weiter aus Eisen, aber auch aus Holz und Stein konstruiert und boten neben Zeitungen Theaterkarten, Tabakwaren, Reiseandenken und Lebensmittel zum Verkauf. Als Symbol der autogerechten Stadt, die Berlin zu werden sich anschickte, entstand ein spezieller Kiosk an der geschäftigen Ecke des Kurfürstendamms mit der Joachimsthaler Strasse: Nach dem Entwurf von Werner Klenke und Werner Düttmann wurde dort 1954 bis 1956 eine kuriose Kombination aus Zeitungskiosk, Telefonzelle, U-Bahn-Eingang und Verkehrskanzel mit seitlich angebrachten Uhren aufgestellt, deren Traggerüst eine Doppelstütze aus Stahlbeton bildet. Heute gibt es in der Berliner Innenstadt etwa dreihundert Kioske.

Überbleibsel aus einer anderen Zeit: Der Kiosk an der Ecke Kurfuerstendamm und Uhlandstrasse in Berlin. Foto: Getty Images

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gewannen die Verkaufskioske vor allem in den nordeuropäischen Städten mehr und mehr an architektonischer Bedeutung. Josef Stübben schrieb in seinem 1890 erschienenen Manual zum Städtebau, sie würden «nicht bloss dem Wanderer zur Labung, sondern auch der Strasse zur Verschönerung» dienen.

Tempel des Trottoirs

Friedrich Fissler, Architekt der Riedtli-Siedlung und Stadtbaumeister von Zürich, baute 1911 die Tramstation am Pfauen als steinernen Kiosk mit dorischem Säulenportikus, tief heruntergezogenem, geschweiftem Walmdach und Uhr im Giebel. Kurz darauf realisierte er den Kiosk am Kreuzplatz, diesmal als Rundtempel. Beide wurden damals verspottet, beide existieren und funktionieren noch heute.

Um eine auch touristische Belebung der Innenstadt zu fördern, stellte August Buxbaum, Stadtbaurat von Darmstadt, 1925 sieben baugleiche Kioske aus Betonguss mit kupferbedecktem Spitzdach auf verschiedenen Plätzen auf; nur jener am Kantplatz ist bis heute erhalten. Hermann Herter, Nachfolger von Fissler als Zürcher Stadtbaumeister, schuf 1926 den Kiosk an der Josefswiese mit hohem Walmdach und einer Fassade aus Holzschindeln, die später durch eine Holzschalung ersetzt werden sollte.

Es gibt drei Dinge, ohne die wäre Lissabon nicht Lissabon: Dazu gehören die historischen Quiosques-Häuschen. Foto: Getty Images

Doch nicht nur Heimatstil-Architekten widmeten sich dem Kiosk – auch die Avantgarde der Zwanzigerjahre beschäftigte sich damit. Alexander Rodtschenko zeichnete 1919 einen konstruktivistischen Kiosk, später auch Alexandra Exter und Herbert Bayer. Max Ernst Haefeli und Werner Moser realisierten 1939 das heitere Buffet im städtischen Freibad Allenmoos in Zürich-Oerlikon als verglasten Pilzbau. Das ursprüngliche Projekt für die Neugestaltung des Hardplatzes sah neben der Rekonstruktion des Nagelhauses auch einen Kiosk vor, nur der Letztere wurde gebaut.

Im Gegensatz zu Mitteleuropa, wo sich reine Zeitungskioske nur vereinzelt durchsetzten, gab und gibt es in den Städten südlich der Alpen Häuschen und Buden, die ausschliesslich Presseprodukte anbieten. Architektonisch anspruchsvolle Exemplare, wie sie in Lissabon oder Madrid zu finden sind, stellen aber die Ausnahme dar: Die Zeitungsstände sind überwiegend zweckmässig und anonym, werden von den ausgestellten Zeitungen und Zeitschriften geradezu verdeckt. In Italien heissen sie edicole, eine Ableitung aus dem lateinischen Terminus aedicula. Die Ädikula der Antike waren verkleinerte Nachbildungen von Tempeln, die Kultbilder schützten.

Von diesem Anspruch ist in den zeitgenössischen Ständen nicht viel übrig: Sie sind in der Regel elementare Pfosten-Riegel-Strukturen aus Holz oder Eisen, demontabel und transportabel, dunkelgrün oder mausgrau gestrichen. Doch an strategischen Orten wie Plätzen und Strassenkreuzungen bilden sie wichtige soziale Treff- und Brennpunkte. Im Zusammenhang mit der Aufwertung des historischen Zentrums Roms in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre entwarfen Architekten wie Costantino Dardi, Franco Purini und Paolo Portoghesi neue, ästhetisch anspruchsvollere Zeitungskioske. Sie blieben auf dem Papier, aber 1986 sollte Portoghesi die dabei gesammelten Erfahrungen beim Projekt eines Kioskes für die römische Tageszeitung «Il Messaggero» verwerten.

Sollen heute funktional, nicht schön sein: Ein Kiosk in Zürich. Foto: Keystone

Es ist auffällig, wie viele Stadtbaumeister und Stadtarchitekten, also oberste Baubeamte, sich der Kioske und überhaupt der Kleinarchitekturen ihrer Stadt persönlich angenommen haben. Sie waren ihnen so wichtig, dass sie sie nicht aus der Hand gegeben und mit Sorgfalt gestaltet und platziert haben. Heute, da es kaum mehr Stadtarchitekten gibt, weil sie in der Verwaltung faktisch abgeschafft wurden, um der Politik mehr Spielraum zu gewähren, werden Gestaltung und Unterhalt der modernen Kioske privaten Firmen überlassen. Diese achten auf Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und eine gewisse modische Eleganz; Verantwortung für die Stadt und ihre Identität übernehmen sie nicht.

Vittorio Magnago Lampugnani ist Architekt und emeritierter Professor für die Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich.

(Das Magazin)