Der Architekt Marcel Meili ist tot. Mit ihm verliert die Schweizer Architekturszene einen ihrer prägendsten Vertreter, wie es am Dienstag in der Fachpresse hiess. Laut der Zeitschrift «Hochparterre» erlag der 1953 in Küsnacht im Kanton Zürich geborene am Montagmorgen einem Krebsleiden. Erst vergangene Woche waren die Architekten Marcel Meili und Markus Peter vom Bundesamt für Kultur (BAK) mit dem 19. Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim geehrt worden.