Dafür ist zumindest diese äusserst gelungen, denn die Urbanistin wird mit einer Stadt gewürdigt. Statt Architekturmodelle und Zeichnungen zu studieren, kann der Besucher das Universum von Denise Scott Brown wie bei einem Stadtbummel erkunden, zusammen mit der Architektin – alle Texte stammen von ihr. Scott Brown hat ihr Leben lang Bücher geschrieben und Vorträge gehalten, so pointiert wie humorvoll. Zitate daraus tauchen nun in Schaufenstern auf, wo Projekte und Lebensstationen anhand grossartiger Fotografien vorgestellt werden – Scott Brown ist auch eine begnadete Fotografin. Es gibt ein Café und auch etwas zum Shoppen, Strassenschilder stehen herum, bunte Banner ragen in den Raum. Das Durcheinander passt zu einer, die Stadt immer «als Palimpsest» begriffen hat.

Scott Brown ging es stets darum, die Zusammenhänge, das soziale Gefüge, die Kommunikation an einem Ort und seine Geschichte zu verstehen, bevor sie sich ans Planen machte. Das Vorhandene sollte genützt werden, egal, ob es sich dabei um ein Gebäude oder einen informellen Treffpunkt handelte. Obwohl sie sich selbst als Funktionalistin betrachtet, führte sie diese Haltung zu einer Kritik an der Moderne, da die ja gerne so etwas wie Kontext ignoriert.

«Wo sich zwei viel befahrene Strassen kreuzen, passiert etwas.» Für Scott Brown war das der Fall genauso an der Ostküste wie in einem Laborgebäude. Ihr Fokus auf den sozialen Austausch macht ihre Arbeit bis heute so aktuell. Bei ihr ging es so weit, dass sie schon mal eine öffentliche Strasse durch ein Justizgebäude legte.

Ein Bau sollte für sie eben vor allem ein «kommunikativer Schuppen» sein, eher Fäustling als Fingerling, damit er sich an unterschiedliche Aufgaben anpassen kann. Was viele kennen, auch wenn sie den Namen von Denise Scott Brown noch nie gehört haben, ist «Learning from Las Vegas», eines der wichtigsten Architekturbücher des 20. Jahrhunderts. Scott Brown hat es zusammen mit Venturi und Co-Autor Steven Izenour 1972 publiziert. Die Auseinandersetzung mit dem Las Vegas Strip, für Scott Brown «Urbild des Kommerz­korridors», ging auf ihre Initiative zurück.

Als wäre es eine antike Tempelanlage, untersuchten Brown und Venturi akribisch mit ihren Studenten die Nichtarchitektur. Sie wollten eine Technik für diesen neuen Typus Stadt herausfinden und lernten dabei: «Gefordert ist eine neue Bescheidenheit in unseren Entwürfen und in der Wahrnehmung unserer Rolle als Architekt.» Diese Herangehensweise an die Stadt ist so gültig wie damals.

Offenbar kommt man an Denise Scott Brown doch nicht vorbei.

Downtown Denise Scott Brown, Architekturzentrum Wien. Bis 18. März 2019.