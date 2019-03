Frühlingserwachen im Gertsch-Museum

Es war dann erst ein paar Minuten später so weit, aber die Besucherschar staunte auch so ob der Präzision, mit der Architekt, Astronom und der Schalungsbauer die Höhe und Steilheit der Zacken berechnet hatten und betonieren liessen. Ein Vorbild punkto Genauigkeit und Akribie für jedes leidenschaftlich betriebene Handwerk.

Zeichen von Vergänglichkeit

Diese stillen, unspektakulären Zacken, die unbeteiligte Passanten für eine Marotte des Architekten halten werden, passen perfekt zum Lebenswerk des Franz Gertsch, weil sie dasselbe Thema haben: das akribisch beobachtete Vergehen von Zeit und Jahreszeit. Sie erklären denn auch mit, warum Gertsch zwischen 2007 und 2011 vier Jahre lang in aller Seelenruhe auf der Heubühne seines Bauernhauses in Rüschegg den Waldeingang in Riesenbildern komplettierte, Quadratzentimeter für Quadratzentimeter, täglich zwanzig mal zwanzig. Und warum der Künstler sagte, das sei auch eine Art Selbstbildnis.

In der neu präsentierten Vierergruppe sind die Zeichen von Alter und Vergänglichkeit allgegenwärtig. Nicht nur, weil man vom Bild «Frühling» daran erinnert wird, dass der Bundesrat zum Neujahr 2012 davor in ganz anderer Zusammensetzung als heute posierte (auf Wunsch der damaligen Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf). Sondern auch, weil die Zweige in diesem Bild so adernartig an die Hände eines alternden Menschen erinnern.

Es sind dieselben Zweige, die sich auf dem Winterbild nebenan unter der Last des Schnees beugen. Man kann diesen Zeitenlauf als Mahnmal der Endlichkeit überdeuten, aber auch ganz bescheiden wie der Architekt darauf warten, ob auch die Flächen Sommer, Herbst und Winter am Neubau mit derselben Präzision wie der Frühling voll beschienen werden.

Museum Franz Gertsch, Burgdorf, bis 18.8.