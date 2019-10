Zwei Päpste, vereint im Verschweigen

Sein Wohlwollen, ja seine Bewunderung für den argentinischen Papst hindert den Autor nicht daran, akribisch nachzuzeichnen, was andere Biografen und Journalisten als längst erledigt betrachten: die Unterlassungen des argentinischen Jesuitenoberen Bergoglio zur Zeit des «Schmutzigen Krieges» von 1976 bis 1983, als sich die Kirche mit der Militärjunta arrangierte.

Warum sich Franziskus als Sünder bezeichnet



Es ist der stärkste Teil des Buches: Historiker und Dramatiker zugleich, nimmt McCarten Papst Franziskus beim Wort, der sich bei jeder Gelegenheit als Sünder bezeichnet. McCarten zufolge sind damit die Sünden während der Militärdiktatur gemeint. Sehr detailliert schildert er etwa den Fall der beiden Jesuitenpriester Orlando Yorio und Franz Jalics, die 1976 entführt und fünf Monate lang gefoltert wurden, nachdem Bergoglio veranlasst hatte, dass die des Marxismus bezichtigten Befreiungstheologen nicht mehr in den Slums von Buenos Aires arbeiten durften.

Doch McCarten attestiert Bergoglio ein Damaskuserlebnis: Als dieser 1990 nach Córdoba, in den Nordosten des Landes, abgeschoben worden sei, habe diese Zeit der Krise seine Wandlung vom autoritären Kirchenoberen zum demütigen Hirten eingeleitet, der den Gefangenen die Füsse waschen wolle. Die Läuterung habe ihm erlaubt, aus der Asche aufzuerstehen und bis an die Spitze der Kirche zu gelangen.

Läuterung? Noch 2010 hat Bergoglio vor Gericht über die Geschehnisse der Juntazeit ausweichende Antworten gegeben, ja gelogen. «Sünde ist eben nicht etwas, das man in die Waschmaschine tun kann, die Sünde bleibt eine offene Wunde», so McCarten. Bergoglio werde immer Sünder bleiben und nie eine weisse Weste haben.

Gemeinsam sei den beiden Päpsten auch die «Mauer des Schweigens», die sie vor ihre Vergangenheit gestellt hätten.

In einer Doppelbiografie muss es Schnittmengen geben, selbst bei so unterschiedlichen Männern wie Ratzinger und Bergoglio. «Beide wuchsen in autoritären Regimes mörderischer Diktatoren auf», schreibt der Autor, «beide wurden beschuldigt, bei den Brutalitäten tatenlos zugesehen zu haben.» Wobei im Buch der Nazischatten über Ratzingers Jugend viel weniger Gewicht bekommt als der schmutzige Krieg in Bergoglios Zeit als Jesuitenoberer. Gemeinsam sei den beiden Päpsten auch die «Mauer des Schweigens», die sie vor ihre Vergangenheit gestellt hätten.

Der Autor beleuchtet auch dunkle Zeiten der Biografien der beiden Männer und verknüpft so die beiden Lebensgeschichten; Franziskus (links) begrüsst Ratzinger. Foto: Max Rossi (Reuters)



Bei Ratzinger sieht McCarten in der «Überlebensstrategie der kognitiven Distanz» eine Parallele im Umgang mit der Hitlerzeit und dem Missbrauchsskandal. Er male das idyllische Bild einer Kindheit, die sich fast völlig ungestört von den Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs abgespielt habe. Analog habe er sich als Papst geweigert, sich der schrecklichen Realität des Missbrauchs zu stellen. McCarten rollt auch Fälle der Vertuschung aus der Zeit des Münchner Erzbischofs Ratzinger auf.

Bei Franziskus ist der Autor nachsichtiger



Dieselbe Parallele sieht der Autor allerdings bei Franziskus nicht: Auch er schweigt über sein Handeln unter der Militärjunta wie über die Vertuschung verschiedener Missbrauchsfälle. Er machte den (heute inhaftierten) Kardinal Georg Pell zum Finanzminister des Vatikans, obwohl er von den Vorwürfen gegen ihn wusste. Er förderte die in Misskredit geratenen Kardinäle Theodore McCarrick oder Philippe Barbarin. Die Liste liesse sich um viele Namen verlängern.

McCarten indes hält diese Fälle für blosse Munition der Konservativen, um auf Franziskus zu schiessen. Der Missbrauchsgipfel im Februar und die Massnahmen der Nulltoleranzpolitik öffnen für ihn ein ganz neues Kapitel und haben bereits zu einem «ausserordentlichen Rückgang der Anzahl gemeldeter Missbrauchsfälle geführt». Doch den qualitativen Sprung gegenüber dem Pontifikat Benedikts gibt es so nicht. Schon er hatte die Nulltoleranz gefordert und Dutzende von pädophilen Priestern entlassen.

Der Autor teilt das überhöhte Franziskus-Bild vieler anderer, die den Papst wegen seiner Zuwendung zu den Armen auch für einen absolut glaubwürdigen Kirchenreformer halten. McCarten, gerade dabei, für den Broadway ein Musical über Neil Diamond zu schreiben, nennt sich selber einen «Nichtexperten» in Kirchensachen. Dafür bringt er die beiden Päpste in ein dialektisches Verhältnis, wie das nur ein Stückeschreiber kann. Ohne Zorn und Polemik zeichnet er zwei lebendige Charaktere mit Schwächen und Tugenden. Das macht diese Doppelbiografie an der Schnittstelle von Dreh- und Sachbuch so lesenswert.

Anthony McCarten: Die zwei Päpste. Franziskus und Benedikt und die Entscheidung, die alles veränderte. Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer. Diogenes, Zürich 2019. 400 S., ca. 32 Fr.