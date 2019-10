Wie kommt man ins Schweizerische Literaturarchiv?

Ein grosser Lastwagen rollt ins Depot des Schweizerischen Literaturarchivs (SLA) an der Einsteinstrasse in Bern. Beladen ist er mit fast 130 sorgfältig verschnürten Umzugskartons. Ihr Inhalt: das Archiv von Eugen Gomringer, Pionier der konkreten Poesie mit Berner Wurzeln. Der Wagen kommt aus dem oberfränkischen Rehau, wo der 94-jährige Gomringer lebt und Mitarbeitende des SLA die letzten Tage mit der Auswahl und dem Verpacken des Materials verbracht haben. In den Kisten befinden sich nun Werkmanuskripte, Tagebücher, Briefe und Sammlungen – die Dokumentation eines Künstlerlebens zwischen Bolivien, Gomringers Geburtsland, der Schweiz und Deutschland.