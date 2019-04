Wie es ist, als Charlie Chaplins Sohn aufzuwachsen

Viel ist es nicht, was über diesen Mann bekannt ist. Und darüber, was bekannt ist, redet er nicht öffentlich. Anfragen für Interviews, in denen es um seine Familie geht, lehnt er ab. Christopher Chaplin sei ein beinahe schon schüchterner Mensch, sagte Michael Martinek, sein Labelchef, am Telefon. An Publicity liege ihm nichts. Lieber wolle er durch seine Werke sprechen.