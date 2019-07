Was man über Lukas Bärfuss wissen muss

Leben Lukas Bärfuss zurück in seiner Heimat, hier bei einem Besuch des Gymnasiums Seefeld. Foto: Georg Stalder

Lukas Bärfuss ist am 30.12.1971 in Thun geboren. Er besuchte 9 Jahre die Primarschule und arbeitete unter anderem als Gärtner und in einer Buchhandlung. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Zürich.

Theater Das Theaterstück «Der Bus» von Lukas Bärfuss. Foto: zvg

Bärfuss war Mitgründer der Künstlergruppe 400asa, für die er einige Stücke schrieb, darunter «Meienbergs Tod», das 2001 von Samuel Schwarz uraufgeführt wurde. Sein bekanntestes Stück ist «Die sexuellen Neurosen unserer Eltern», 2003 in Basel uraufgeführt und von Stina Werenfels 2015 verfilmt («Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern») und in viele Sprachen übersetzt. Zuletzt uraufgeführt wurde 2018 in Mannheim «Der Elefantengeist» über Helmut Kohl.