Von dreckigen Metalheads und schönen Seen

Im Gepäck hatten sie natürlich auch ihren jüngsten Song «Unsainted», die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album «We Are Not Your Kind», das am 9. August erscheinen wird. Darauf werden 14 Lieder sein – deren finale Auswahl sei der Band sehr schwer gefallen. Jene, die es nicht aufs Album geschafft haben, so hofft Jim Root, kommen vielleicht «auf irgendeine Art heraus, irgendwann, aus irgend einem Grund.»