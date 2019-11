Voltaire lesen in Timbuktu

«Wollen Sie vielleicht auch unsere Bibliothek besichtigen?», fragt die 16-jährige Mariam. Fast jeden Tag trifft sie sich hier nach der Schule mit anderen Jugendlichen. Um zu lesen, sich neues Wissen anzueignen, über Romane und ihre Autoren zu reden. An dem flachen Lehmgebäude hängt ein Banner: «Lecture Vivante – Centre de Lecture et de la Promotion de Patrimoine Culturel.»

Wo sonst in Afrika sollte Literatur auch selbstverständlicher sein? 1997 war der afroamerikanische Literatur- und Kulturwissenschaftler Henry Louis Gates von der Harvard University nach Timbuktu gekommen und brach dort angesichts der alten Manuskripte in Tränen aus. Er hatte sein Leben lang gelehrt, dass Afrika eine mündliche aber keine schriftliche Tradition habe. Nun wusste er es besser und mobilisierte westliche Geldgeber, die vor Ort ein hochmodernes Literaturarchiv errichteten und viele Millionen in die Erhaltung und Konservierung der historischen Schriften investierten.

Die Folgen der Besatzung waren katastrophal



Lecture Vivante aber zielt auf eine neue Generation. Jugendliche, die sich mit Handys besser auskennen als mit Büchern. Die Brisanz dieses Lesezirkels erschliesst sich erst über die jüngste Geschichte Timbuktus. 2012 hatten religiöse Fanatiker die seit dem 11. Jahrhundert als Zentrum von Religion und Wissenschaft bekannte Stadt besetzt. Die Jihadisten verbaten jede weltliche Musik, zwangen die Frauen, sich zu verschleiern, zerstörten Heiligengräber und Bibliotheken. Bei ihrem Abzug verbrannten sie Hunderte von alten Manuskripten.

Zwar hatte eine von Frankreich geleitete Militäroffensive die Stadt nach nur einem Jahr wieder befreit. Doch die Folgen der Besatzung bleiben katastrophal: Entführungen und Attentate gehören seither zum Alltag. Der Tourismus, früher entscheidender Wirtschaftsfaktor der Region, ist verschwunden. Lediglich eine löchrige Buspiste und ein paar Militärflüge pro Woche verbinden die Stadt mit dem Rest der Welt. Während die Ideologen des Jihad um die arbeits- und hoffnungslosen Jugendlichen werben. Da können Bücher viel bedeuten.

Rund hundert Bücher hat die Organisation Lecture Vivante anzubieten. Foto: Jonathan Fischer

Der Jugendtreff von Lecture Vivante liegt in einer symbolträchtigen Nachbarschaft. Gleich um die Ecke ragen die ockerbraunen Mauern und Minarette der legendären Djinger-ber-Moschee auf, ein paar Hundert Meter weiter kann man am «Place Heinrich Barth» die Häuser besichtigen, in denen einst die europäischen «Entdecker» der Wüstenstadt logierten: Der englische Offizier Alexander Laing hatte Timbuktu im Jahre 1826 nach Jahrzehnten gescheiterter Expeditionen als Erster erreicht.