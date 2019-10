Versager werden nicht geduldet

Doch einer fehlt: Romain. Aus dem sanften Jungen ist ein Alkoholiker geworden, der sich regelmässig ins Koma säuft. Nach seinem letzten Entzug wähnte man ihn aufgehoben bei seinem Integrationsjob in einer Gärtnerei. Dass er wieder rückfällig wurde, weiss nur der von seinen Schwestern belächelte «erzkatholische» Edouard, der selber ein krankes Kind hat und Romain heimlich unterstützt.

Offiziell dreht sich alles in diesen Tagen um Lou, um die Geburt, um das Hüten ihrer ersten kleinen Tochter und um den Streit, den sie eben noch mit ihrem nicht standesgemässen Mann hatte. Auch als Edouard heiratete, gab es Zweifel an der familiären Kompatibilität seiner Künftigen. Man setzt in dieser Familie auf enge Bande, aber ist auch streng – mit sich selbst und andern. Für Romains Abdriften gibt es bei der Mutter, einer Fachfrau für Rehabilitation, kein Verständnis. Sein Schatten liegt über dem familiären Gefüge.

Was man nicht gerne ausspricht



Die in Paris lebende und 2017 mit dem Grand Prix Literatur des Bundesamts für Kultur ausgezeichnete Genfer Autorin Pascale Kramer entwickelt in ihrem neuen Roman ihre Technik des konstatierenden Erzählens fort. In fünf Kapiteln, fokussiert auf jeweils wechselnde Familienmitglieder, erschliesst sie nach und nach die unterschiedliche Sicht der Beteiligten auf ihre Familie. Dabei kommt vor allem zum Tragen, was man nicht gerne ausspricht, sondern sich nur im Stillen denkt.

War es für Danielle denn nicht schon eine Niederlage, dass ihr erster Mann gleich nach Romains Geburt schwer depressiv wurde und sie sich von ihm trennte? Und war ihre zweite Heirat mit Olivier, den sie vor allem liebte «für das, was er gesellschaftlich darstellte», mehr als der Versuch, etwas Ordnung in ihr Leben zu bringen?

«Ein unmögliches Schuldgefühl»

Auch Sohn Edouard scheint eine blosse Vernunftehe zu führen. Tochter Mathilde ist alles andere als glücklich in Barcelona, obwohl sie stets gegenteilige Botschaften durchgibt. Sie macht sich frühzeitig davon. Und Lou erinnert sich nach der schliesslich geglückten Geburt an das «unmögliche Schuldgefühl» gegenüber Romain, das sie erfolgreich verdrängt.

Mit nüchternem Blick forscht Pascale Kramer einmal mehr den Rissen in einer Familienkonstellation nach, ohne je zu moralisieren. Und erzeugt damit wiederum – das ist ihr literarisches Merkmal – so viel Interesse an ihren Figuren, dass man ihnen gerne in einer Fortsetzung zehn Jahre später nochmals begegnen würde.

Pascale Kramer: Eine Familie. Roman. Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Rotpunktverlag, Zürich 2019. 186 S., ca. 25 Fr.