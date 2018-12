Truck'n'Roll und Tritte gegen unten

Er steht wieder da, auf der Bühne im vollen Hallenstadion, diesem Sehnsuchtsort des Schweizer Showbusiness, da, wo er schon einige Male war. Und ein Showprofi wie Gölä weiss natürlich, was das Publikum will. «Hüt machä mir ä schönä Mitsingabä», ruft der 50-Jährige aus, «zwei Stunden lang». Und sein Publikum, das man in der Zusammensetzung vom Samstag auch an den Weihnachtsmarkt-Glühweinständen antreffen könnte, folgt ihm.