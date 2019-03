Proscht! 100 Folgen Gutes Deutsch

Das Format ist auf grosses Interesse gestossen, was sich nicht nur in Klick- und Share-Zahlen zeigt, sondern auch in vielen Anfragen und Vorschlägen. Am heutigen Samstag ist die 100. Folge zu sehen, sie widmet sich anlassgemäss dem, was Schweizer und andere beim Anstossen sagen.

An dieser Stelle: Vielen Dank für Ihre Treue und auf viele weitere Sprachsprechstunden!