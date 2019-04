Osterhase, warum hast du so ein grosses Schwert?

Französisches Manuskript aus dem 13. Jahrhundert.

Wer Hasenillustrationen in der mittelalterlichen Buchmalerei betrachtet, könnte meinen, unsere Vorväter und -mütter hätten bei der Wahl des Ostersymboltiers gehörig danebengegriffen. Die Blätter zeigen den flauschigen Nager, wie er Menschen foltert, ihnen die Kehle durchschneidet oder wie er auf Jagdszenen mit Pfeil und Bogen auf Hunde losgeht. Dabei nimmt der Hase auch schon mal Übergrösse an, bewegt sich in aufrechter Haltung fort und schwingt die Waffen so gewandt wie ein Kreuzritter.

Nun gut, der Ruf des Hasen in der abendländischen Kultur ist seit je zweischneidig. Schon in den Büchern Moses’ heisst es: «Der Hase wiederkäut auch, aber er spaltet die Klauen nicht; darum ist er euch unrein.» Aufgrund seiner regen Reproduktion gilt der Hase als Symbol für ungezügelte Lust.

Gerade sein Trieb macht ihn aber auch zum Symbol für Leben, Fruchtbarkeit und Auferstehung. Aus diesem Grund, so eine verbreitete Annahme, wurde der Hase im 17. Jahrhundert unter anderem zum allseits akzeptierten Ostermaskottchen, wird am Ostersonntag doch die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert.

Ist dies in Anbetracht der brutalen Darstellungen legitim? Oder sollten wir uns ernsthaft Gedanken machen über ein alternatives Ostermaskottchen? Gemach, wir können natürlich getrost am Osterhasen festhalten – ob als Symbol für das christliche Fest oder als Inbegriff für den ungehemmten Schoggikonsum. Bei den Darstellungen handelt es sich um sogenannte Drolerien, wie sie häufig vorkamen in der Buchmalerei zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert.

Diese grotesken Illustrationen förderten also nicht etwa eine faunische Realität zutage, sondern führten Rollen und Erwartungshaltungen ad absurdum – und zielten vor allem auf kurzweilige Lacher. Entgegen der klischierten Vorstellung des grauen Mittelalters konnten sich die Menschen damals sehr wohl amüsieren, unter anderem über Bilder, auf denen das im Alltag gejagte Tier auf einmal zum Jagenden wird beziehungsweise der «Angsthase» zum Killer.

Wer sich nun doch etwas vor dem sonntäglichen Besuch des Osterhasen fürchtet, dem sei gesagt: Es wurde ja noch nie ein Exemplar gesichtet.

Britisches Manuskript aus dem 14. Jahrhundert.