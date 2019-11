Nicht wegen mir!

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Hören Sie sich «Die kleine Sprachsprechstunde» auch als Podcast auf Spotify oder auf iTunes an.

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Ich bin ja nicht der Papst und auch nicht der Duden, aber manchmal muss man päpstlicher als der Papst und strenger als der Duden sein. Der erlaubt nämlich nach der Präposition «wegen» den Dativ. Beziehungsweise lässt er ihn, markiert als «umgangssprachlich», zu. Tatsächlich begegnet es uns tagtäglich in der gesprochenen Sprache, dass jemand «wegen meinem Husten» zu Hause bleiben muss, «wegen dem kaputten Auto» später kommen will und so weiter. «Wegen mir», sagt dann der Chef, wenn er gut gelaunt ist.