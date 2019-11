Mafiamorde, Mafiamorde

Es fehle die Vision eines Künstlers, sagte der 76-jährige Amerikaner kürzlich und sorgte damit für einen Aufschrei. Scorsese zielte mit dieser Aussage auf Marvel-Superheldenwerke, die für ihn mehr Freizeitparks als Filme seien und keinerlei Geheimnisse oder Offenbarungen in sich trügen. Manchem schien es darauf recht und billig, Scorsese für solche Bemerkungen mit links in die Pfanne zu hauen, unter anderem deshalb, weil der Regisseur das Kino ja gar nicht mehr als Fixpunkt für sich reklamieren könne, da «The Irishman» eine Netflix-Produktion sei.

Aber erstens stimmt das so nicht – Scorseses jüngster Film läuft nun doch vereinzelt im Kino (siehe Box) –, und zweitens hat sich der Regisseur gegenüber dem Blockbusterkino seiner Regiekollegen Steven Spielberg und George Lucas schon in den Siebzigerjahren kritisch geäussert. Wenn Scorsese nun in «The Irishman» zu seinem typischsten und erfolgreichsten Themenfeld, den Mafianetzwerken, zurückkehrt, ist das riskant, weil man ihm eine gewisse Bequemlichkeit vorwerfen könnte. Was will der Regisseur denn noch erzählen, was er in «Goodfellas» oder «The Departed» nicht viel besser erzählt hätte?

Ein Protegé mit zwei Paten

Nun, «The Irishman» beginnt mit einer längeren Kamerafahrt durch ein Altersheim, wo der greise Frank Sheeran (Robert De Niro) zu den Klängen des Fünfzigerjahre-Songs «In the Still of the Night» auf sein Leben zurückblickt. Sheeran erzählt davon, wie er vom Mobster Russell Bufalino (Joe Pesci) als Auftragskiller entdeckt, aufgebaut und protegiert wurde. Und er erzählt vom einflussreichen, hitzköpfigen und kriminellen Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa (Al Pacino), der Sheeran eine offizielle Berufskarriere ermöglichte.

Nun sind zwei Paten etwas viel, wenn es darum geht, Millionenbeträge zu verteilen und Widersacher aus dem Weg zu räumen, und da lässt sich auch schon erahnen, auf welchen Konflikt der Titelheld zusteuern wird: Er muss einen seiner beiden Förderer verraten.