Kunststreit am Lago Maggiore

Stiftungsratspräsident Maurizio Checchi scheint da weniger Skrupel zu haben. Ein Team des Tessiner Fernsehens führt er durch Haus und Garten an der Via Albarelle 14 und gibt sich auch sonst gesprächig. Glaubt man ihm, so ist die Stiftung Epper quasi bankrott. Noch 20'000 Franken lägen in der Kasse, klagt er. Wie sollte man damit das Dach reparieren, die Heizung ersetzen, feuerpolizeilichen Ansprüchen genügen? In dieser prekären Lage hält es Checchi für einen «Glücksfall», dass die Tschuggen Hotel Group, Besitzerin des 5-Stern-Etablissements Eden Roc, auf einen alten Wunsch zurückkommt und die frühere Liegenschaft der Eppers erwerben will.

Alte Begehrlichkeiten



Bereits 1997 hatte Karl-Heinz Kipp, der Gründer der Hotelgruppe, einen solchen Deal angestrebt, angeblich wollte er damals zwischen seinen Häusern schlicht mehr Parkplätze schaffen. Parkplätze oder ein Swimmingpool für Hotelgäste am Ort einer Selbstverbrennung? Zu jener Zeit war es René Harsch, der als Epper-Stiftungsrat seine Tessiner Kollegen in diesem Gremium davon überzeugte, dass «so etwas nicht anging». Mittlerweile ist der deutsche Selfmademilliardär Kipp verstorben, seine Tochter Ursula Bechtolsheimer-Kipp und deren Kinder, alle mit Schweizer Pass, sind am Verhandeln.

Für das Stückchen Land an der Riviera von Ascona sollen sie zwischen drei und vier Millionen Franken geboten haben, das Objekt ihrer Begierde wollen sie laut neusten Gerüchten in eine Event-Location verwandeln. Ihr Statement in bestem PR-Deutsch strotzt vor Zuversicht: «Wir freuen uns sehr, im April 2020 das wunderbare Epper-Haus in das Hotel Eden Roc integrieren zu dürfen. Unser Ziel ist es, die magische Atmosphäre dieses kleinen Künstlerhauses mit seinem Garten zu erhalten und mit unseren Gästen zu teilen.»

Matasci lässt nicht locker



Auch Checchi verströmt Frohsinn – und zwar noch aus einem anderen Grund. Der Bankier und Vizebürgermeister von Ascona ist nämlich nicht nur Präsident der Stiftung Epper, sondern auch Stiftungsratsmitglied der Stiftung Rolf Gérard, die ihrerseits von Diana Mirolo präsidiert wird und ebenfalls in Geldnöten ist. Dem rührigen CVP-Politiker schwebt vor, die Sammlung Epper an den Sitz der Gérard-Stiftung im alten Kern von Ascona zu zügeln. Mit dem Millionengewinn, der aus dem Handel mit den Kipp-Erben resultieren würde, liesse sich der Nachlass Gérards quersubventionieren. Damit, so Checchis Tenor am Fernsehen, schlüge man «zwei Fliegen mit einer Klappe».

Weinhändler und Kunstkenner Mario Matasci. Foto: Keystone/Ti-Press

Auch dieses Ansinnen ist nicht neu, es kam 2002, noch zu Lebzeiten Gérards, zum ersten Mal auf. Damals sass Matasci selbst im Stiftungsrat Epper und drohte mit dem Rücktritt, sollte man Mittel und Ausstellungsstrategie für die beiden Nachlässe zusammenführen.