John le Carré verspottet Trump und den Secret Service

Trump sei «Putins Latrinenputzer», höhnt er, als ihn Nat in seinem Luxusbunker in den böhmischen Wäldern aufstöbert. «Und ihr Briten, was macht ihr? Ihr lutscht seinen Schwanz und ladet ihn zum Tee bei der Queen ein. Ihr nehmt unser Schwarzgeld und wascht es für uns, ihr heisst uns willkommen, solange wir als Gauner nur gross genug sind, ihr verkauft uns halb London. Ihr ringt die Hände, wenn wir unsere Verräter vergiften, und ihr sagt, bitte, bitte, liebe russische Freunde, treibt Handel mit uns. Habe ich dafür mein Leben riskiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr Briten habt mir eine riesige Wagenladung verlogener Pferdescheisse angedreht.»

Dass diese liberalen Internationalisten wie Veteranen klingen, die eher 87 als 47 kalte Kriegerjahre in den Knochen haben, muss man le Carré nicht unbedingt ankreiden. In diesem Milieu, wo es noch nach Wodka und Schwarzbrot riecht, kennt er sich aus. Hier glücken ihm kernige Dialoge. Es gibt aber auch Ed, Nats 25-jährigen Badminton-Widersacher, der das zeitgenössische Deutschland für seine Weltoffenheit anhimmelt. Brexiteers und Trumpisten gehören für ihn in einen Topf: «Beide Gruppen beteten an demselben Schrein einen nostalgischen Imperialismus an.»

Im Schatten bleibt man grau



Bei aller Sympathie, die der Icherzähler wie der Autor für Eds «Deutschlandfieber» hegen, bleibt der junge Trotzkopf eine ungreifbare Figur. Sein Zorn und seine Ideale werden von Nat ausführlich referiert – ausführlicher, als es dem Roman guttäte. Ed selbst belässt John le Carré im Schatten. Doch im Schatten bleibt man grau.

Allzu viel Raffinesse hat le Carré auch für seinen Plot nicht übrig. Als Thriller ist «Federball» durchaus vorhersehbar, in le Carrés Gesamtwerk bestenfalls Durchschnitt – ganz abgesehen vom unsäglich harmlosen deutschen Titel. Im Original heisst der Roman «Agent Running in the Field». Das ist immerhin mehrdeutig und eines Meisters des Spionageromans würdig.

John le Carré: Federball. Roman. Aus dem Englischen von Peter Torberg. Ullstein, Berlin 2019. 351 S., ca. 30 Fr.