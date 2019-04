Die Videoarbeit «My Second Paradise» (2013) von Quynh Dong ist von Samuel Becketts Theaterstück «Warten auf Godot» inspiriert. Statt eines Baumes symbolisiert im Video der Berner Künstlerin ein Stuhl – der unbenutzt bleibt – die Hoffnung. Die beiden Protagonisten sind Migranten, die Dong in einem Kirchenchor während eines Aufenthalts in New York getroffen hat.

Die frisch in Amerika Angekommenen erzählten der Künstlerin von ihren märchenhaften Vorstellungen eines raschen Aufstiegs. Sind sie im Vorhof zum Konsumparadies? «Mich hat der Zustand interessiert, in dem sich die beiden befanden», erklärt Dong, die selbst vor dreissig Jahren als Achtjährige von Vietnam in die Schweiz migrierte.

Ihre Arbeit ist Teil der aktuellen Ausstellung «Ohne Verfallsdatum. Schenkung und Leihgaben der Sammlung Migros Aare» im Kunstmuseum Bern. Die Genossenschaft Migros Aare hat seit den 60er-Jahren eine Kunstsammlung mit Werken von regionalen Kunstschaffenden aufgebaut.

2005 gingen die Werke an das Kunstmuseum. Die Kuratorinnen Eva Bigler, Sarah Merten und Claudia Spinelli zeigen nun erstmals einen Überblick und haben dabei sowohl Werke aus dem Schenkungsbestand als auch neu von der Migros Aare getätigte Erwerbungen berücksichtigt. Zwischen 1987 und 1997 hatte sogar der ehemalige Kunsthalle-Direktor Ulrich Loock im Auftrag der Migros gesammelt.

Verhältnis der Geschlechter

In der Ausstellung treffen verschiedene Generationen und Medien aufeinander. Malerei, Fotografie, Videoarbeiten und Skulpturen ergeben einen facettenreichen Parcours. Auch das Verhältnis der Geschlechter spiegelt die sich wandelnde Sammlungspolitik wider. Am Anfang waren von 21 in der Sammlung vertretenen Kunstschaffenden gerade einmal 4 weiblich. Das hat sich zum Glück gewandelt.