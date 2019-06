«Ich mache mir keine Gedanken über Erfolg»

Fast auf den Tag genau neun Jahre ist es her, als Eluveitie am Greenfield Festival die Hauptbühne eröffneten. Damals an der Drehleier: Anna Murphy. An diesem Samstag stand die Musikerin und Sängerin erneut auf jener Bühne – dieses Mal allerdings mit ihrer neuen Band Cellar Darling. «Ein Wahnsinnsgefühl», strahlt die Frontfrau. «Alles lief reibungslos und ich fühlte mich total wohl.»