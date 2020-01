«Ich kenne keine schwachen Frauen»

In «The Shadow King» erzählt sie von Frauen, die gegen die italienischen Besatzer kämpften, «ein völlig unterbelichtetes Kapitel der Geschichte». In «Unter den Augen des Löwen» wird an eine dieser Kämpferinnen erinnert: Sie hat einen italienischen General erwürgt, während sie Sex mit ihm hatte. Ein historischer Fall? Eine Legende? Maaza Mengiste lacht. Ich darfs mir aussuchen.

Nur die Wanderschuhe hat sie vergessen

In gewissem Sinn ist auch ihr neuer Roman ein Frauenprojekt, an dem sie in Zürich arbeiten will. Es geht um weisse Maler und ihre schwarzen Modelle. «Ich war in Stuttgart in einer Ausstellung und sah diese Bilder, von Otto Dix, George Grosz, Christian Schad. Ich sah diese Frauen, die man immer sieht, ohne sie wahrzunehmen, und fragte mich: Wer sind sie? Wo kamen sie her, was ist aus ihnen geworden?»

Die Writer-in-Residence-Monate passen da gut ins Recherchekonzept; Maaza Mengiste wird in Berlin nach den Frauen hinter den Modellen forschen, aber auch in Davos. Was literarisch aus dem gefundenen Material werden wird? Sie weiss es noch nicht. «Ich habe den Stoff, aber noch nicht die Geschichte», sagt sie und lacht schon wieder. Und als ich meine, das sei ein Roman, den ich gern lesen würde, repliziert sie: «... und ich ihn gern schreiben!»

Zeit genug hat sie hier, und Einsamkeit – ihr Mann ist aus beruflichen Gründen in New York geblieben – sei manchmal ganz gut für Schriftsteller. In Zürich freut sie sich ausserdem auf häufige Opernbesuche und die Natur. Nur die Wanderschuhe hat sie zu Hause vergessen.

Am 30. Januar stellt Maaza Mengiste im Literaturhaus Zürich ihren Roman «Unter den Augen des Löwen» und ihr neues Projekt vor. Ausserdem tritt sie am 23.2. im Rahmen der Tage südafrikanischer Literatur auf.