Gehts noch depperter?

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Seit fast drei Jahren bemüht sich die kleine Sprachsprechstunde darum, das Bewusstsein für korrekten, klaren und anschaulichen sprachlichen Ausdruck zu wecken und zu schärfen. Natürlich nicht mit der Erwartung, dass meine Ratschläge überall befolgt würden. Das wäre eine naive Illusion. Schon in meiner eigenen Zeitung stolpere ich etwa immer wieder über das Grösste, Beste, Irgendwas «aller Zeiten», und draussen in der Welt wimmelt es weiter von falschen Apostrophen. Mir scheint fast, sie werden immer häufiger.