Bei den Nominierten der internationalen Kategorien kann US-Rapper Post Ma­lone in zwei Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen. Weitere Nominierte sind Eminem, Drake oder Imagine Dragons.

Verliehen werden die Swiss Music Awards am 17. Februar im KKL Luzern. (mbu/js)

Alle Nominierten:

Best Female Act

Beatrice Egli

Steff La Cheffe

Sophie Hunger



Best Male Act

Bligg

Philipp Fankhauser

Loco Escrito



Best Group

Lo & Leduc

Hecht

Pegasus



Best Breaking Act

Crimer

Stereo Luchs

Härz



SRF 3 Best Talent

JulDem

KT Gorique

Marius Bear



Best Act Romandie

The Two

Sim’s

Emilie Zoé



Best Live Act

Sophie Hunger

The Gardener & The Tree

Zeal & Ardor



Best Album

Bligg – Kombination

Stephan Eicher/Martin Suter – Song Book

Trauffer – Schnupf, Schnaps + Edelwyss



Best Hit

Bligg feat. Marc Sway – «Us Mänsch»

Loco Escrito – «Adiós»

Lo & Leduc – «079»



Best Hit International

Dennis Lloyd – Nevermind

Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind

Luis Fonsi & Demi Lovato – Échame La Culpa



Best Solo Act International

Drake

Eminem

Post Malone



Best Group International

Bonez MC, RAF Camora

Imagine Dragons

Muse



Best Breaking Act International

Post Malone

Camila Cabello

Rudimental