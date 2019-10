Das grosse Steine-Fieber

Stefan Gerber rollt einen kleinen Servierwagen heran. Auf der Ablage stapeln sich die Farben, manche in Tuben, andere in Stiftform. Der 53-Jährige setzt sich an den Küchentisch, vor ihm die Steine. Zwei sind schon grundiert, gerade bemalt er ein neongelbes Exemplar. Es wird eine Maus.