Wichterheergut Oberhofen – Kultur und Sport wollen Geschichte aufarbeiten Drei kulturelle Organisationen und der Tennisclub Oberhofen planen ein Buch über das Wichterheergut. Am 23. Oktober findet der Wichterheer-Tag statt.

Die Geschichte des Wichterheerguts in Oberhofen soll aufgearbeitet werden. Foto: PD

Die Geschichte des Wichterheerguts in Oberhofen am Thunersee ist heute weitgehend unerforscht. Das schreiben die Veranstalter des Wichterheer-Tags vom 23. Oktober. Die Geschichte reiche mit Sicherheit bis ins Mittelalter zurück. Bevor verschiedene Berner Patrizierfamilien im Besitz des Rebguts waren, gehörte es den Freiherren von Wichtrach, auf die der Name «Wichterheer» zurückgehen soll.

Der Kanton Bern, der die Liegenschaft 1948 erwarb, trat diese schliesslich im Baurecht für ein Kultur- und Sportzentrum ab. Seither werden das Hauptgebäude und das Gesindehaus zu kulturellen Zwecken genutzt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Kultur und Sport spannen zusammen

Drei kulturelle Organisationen aus der Region haben zusammen mit dem Tennisclub Oberhofen und unter Mitwirkung der Gemeinde beschlossen, die vielfältige und spannende Geschichte des Wichterheerguts bis in die jüngste Zeit näher zu erforschen. Sie wollen die Geschichte des Wichterheerguts mithilfe der Bevölkerung und gemeinsam mit Fachleuten aufarbeiten und in geeigneter Weise sichtbar machen.

Im Vordergrund stehe ein Buch oder eine wissenschaftlich begleitete Studienarbeit. Gesucht werden insbesondere Berichte von individuellen Zeitzeugen, Fotos, Pläne oder weitere Dokumente und Belege, welche für eine historische Forschung von Bedeutung sein könnten. Der Start des Projekts erfolgt mit dem Wichterheer-Tag. Der Publikumsanlass richtet sich an die interessierte Bevölkerung und ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei.

Geführter Parcours

Es bestehen Verpflegungsmöglichkeiten und ein Infostand zum Projekt zu Beginn und nach Abschluss des Parcours, der an folgenden Stationen Halt macht: Kurt-Matter-Stiftung (Haus der Musik) – MUMM (Museum für Uhren und mechanische Musikinstrumente) – Wichterheer-Hauptgebäude mit Atelierräumlichkeiten und Dachstock – Tennisclub Oberhofen. In Gruppen lernen Interessierte die Institutionen geführt kennen; die Führungen beginnen um 10 Uhr und 14 Uhr und dauern je rund zwei Stunden.

Am Wichterheer-Tag gilt die Zertifikatspflicht – in Verbindung mit einem Personalausweis. Eine Anmeldung unter: stiftung@wichterheer.ch oder 033 243 66 50 (Notariat Oberhofen) ist bis am 20. Oktober erwünscht.

pd/maz

