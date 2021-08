News-Ticker Kultur - +++ Christina Applegate ist an MS erkrankt +++ Britney Spears muss Rückschlag hinnehmen

ZZ-Top-Bassist gestorben

Dusty Hill , seit mehr als 50 Jahren Bassist von ZZ Top, ist im Alter von 72 Jahren in Houston gestorben. «Wir sind traurig über die Nachricht, dass unser Kumpel zu Hause im Schlaf gestorben ist. Wir, zusammen mit Legionen von ZZ-Top-Fans auf der ganzen Welt, werden seine standhafte Präsenz, seine Gutmütigkeit und sein dauerhaftes Engagement vermissen, teilten die Bandmitglieder Billy Gibbons und Frank Beard auf Facebook mit.

Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Das Magazin «Variety» berichtete aber, dass Gibbons und Beard in den vergangenen Wochen zum ersten Mal in einem halben Jahrhundert Bandgeschichte ohne Hill aufgetreten war. Demzufolge war Hill offiziell wegen einer Behandlung an der Hüfte ausgefallen und wurde durch Elwood Francis ersetzt.

ZZ Top stammen aus Houston im US-Bundesstaat Texas und sind berühmt für ihre langen Bärte und markanten Gitarrenriffs. Die Band wurde 1969 von Gitarrist und Sänger Billy Gibbons, Bassist und Sänger Hill und Schlagzeuger Frank Beard gegründet.

Mit Songs wie «Gimme All Your Lovin» und «La Grange» hat sich die Band mit ihrer Mischung aus Blues und Rock 'n' Roll einen Namen gemacht. 2004 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.