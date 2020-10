Vor der 99. Saison – Kultur-Spiegel vor spezieller Saison Am 23. Oktober startet der Kultur-Spiegel Spiez in seine 99. Saison – das Jubiläumskonzert findet am 27. Dezember in der «Kulturkapelle9» statt.

Reeto von Gunten, Erzähler Schriftsteller, Radiomoderator, tritt beim Kultur-Spiegel Spiez auf. Foto: Archiv BOM

So ganz richtig ist der Titel nicht: Es ist die Vorgängerorganisation, die Gemeinnützige Gesellschaft Spiez (GGS), die im Jahr 1922 gegründet worden ist. Sie betrieb die Gemeindestube am Lötschbergplatz, welche die Tradition der sogenannten Soldatenstuben aus dem ersten Weltkrieg weiterführte: ein Treffpunkt, an dem bald einmal eine Bibliothek geführt und in dem kulturelle Veranstaltungen organisiert wurden. Die Gemeindestube verschwand Anfang der 60er-Jahre, die GGS wurde 1985 zum Kultur-Spiegel Spiez.

Am Freitag, 23. Oktober, startet der Kultur-Spiegel Spiez in seine 99. Saison. Nachdem aus bekannten Gründen die letzte Saison unvollständig bleiben musste, wurde für die kommende Saison «erneut ein vielseitiges, abwechslungsreiches Programm mit 12 Anlässen zusammengestellt», teilt der Vereinsvorstand um Präsident Christoph Buri mit. Dabei soll das Jubiläumskonzert am 27. Dezember ein Höhepunkt in der «Kulturkapelle9» (Kuka9) werden: Beim Monstein-Ensemble trifft mit dem gebürtigen Spiezer Cellisten Andreas Kühnrich Jazz auf Klassik.