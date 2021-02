So verschwindet Samantha aus «Sex and the City»

Die amerikanische Schauspielerin Kim Cattrall bei der Filmpremiere von «Sex and the City» 2008. Foto: Keystone

Die Kultserie «Sex and the City» wird wiederbelebt. Die zehn Folgen werden unter dem Namen «And Just Like That» laufen. Bereits ist bekannt: Die sexhungrige Samantha Jones wird nicht dabei sein. Nun kam raus, wie die von Kim Cattrall gespielte Figur aus der Serie verschwindet.

Die Freundschaft mit Samantha und den anderen drei Frauen versandet. Das liess HBO-Programmchef Casey Bloys gegenüber dem Onlineportal TV-Line durchblicken.

«Wie auch im richtigen Leben kommen Menschen in dein Leben und gehen wieder (...) Freundschaften verlaufen sich, neue beginnen.»

Von links nach rechts: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall and Kristin Davis. Dieses Bild wird es in der neuen Serie nicht mehr geben. Foto: Keystone

Ohnehin soll die Serie nicht dort weitermachen, wo die letzte Staffel aufhörte – im Jahr 2004. Stattdessen, so die Macherinnen und Macher, wolle man realistische Geschichten aus dem Leben 50-jähriger New Yorkerinnen erzählen. Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw und Kristin Davis als Charlotte York sind heute beide 55 Jahre alt, Cynthia Nixon als Miranda Hobbes 54.

Weniger kompliziert werde das Leben in diesem Alter jedoch nicht, so der Sender HBO.

Kompliziert scheint das Verhältnis zwischen den Hauptdarstellerinnen auch im echten Leben zu sein. Einem Bericht der New York Post zufolge soll es hinter den Kulissen bereits bei den ersten Folgen von «Sex and the City» zu Spannungen zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker gekommen sein. Der Konflikt soll sich über Jahre hingezogen haben.

Als Sarah Jessica Parker Anfangs Januar die neue Serie auf Instagram ankündigte, schrieb sie einem Fan betreffend ihrer angeblich vergifteten Beziehung zu Kim Cattrall zurück: «Nein, es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Da s habe ich nie gesagt. Würde ich nie sagen. Samantha ist kein Teil dieser Geschichte. Aber sie wird immer ein Teil von uns sein. Egal, wo wir sind oder was wir tun.»

Drehbeginn von «And Just Like That» soll in diesem Frühjahr sein.

