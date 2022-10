Saisonstart beim Kultur-Spiegel Spiez – Kultur für Jung und Alt Am 28. Oktober beginnt die neue Saison des Kultur-Spiegels Spiez. Den Auftakt machen Nicole Knuth und Roman Wyss mit ihrem Programm «Schön ist es, auf der Welt zu sein».

Nicole Knuth und Roman Wyss machen den Auftakt. Foto: PD

In der KuKa9 wird auch diesen Winter ein vielseitiges Programm geboten. Der Kinderanlass mit Looslis Puppentheater findet am 30. Oktober statt, aber nicht in der KuKa9, sondern im Hofachernschulhaus. «Die liebevoll gestalteten Marionetten bringen die Geschichte des Rumpelstilzchens auf die Bühne», teilt der Kultur-Spiegel Spiez mit.

Im November sind Walter Däpp und Ronny Kummer zu sehen und zu hören. Däpp liest Texte aus «So alt wi hütt bin i no nie gsi», und Kummer ergänzt mit bluesigen Klängen. Das Herbstkonzert des Berner Musikkollegiums ist der (un)bekannten Romantik gewidmet. Den November beschliesst Lisa Christ mit «Love». The Sparklettes, die vier Frauen, führen das Publikum mit ihrer A-cappella-Gruppe mit bekannten und anderen Melodien durch ihr spritzig-sarkastisches Programm: «Mir Froue heis luschtig».

Von falschen und echten News

Den Auftakt im neuen Jahr macht laut Mitteilung des Kultur-Spiegels Spiez Sarah Hakenberg – und zwar am 3. Februar mit ihrem neuen Programm «Wieder da». Am 17. Februar spielt «Bamis Bonebook» Jazz mit seinen Partnern, mit vier Posaunen und einer Gitarre.

Den März beginnt Siderato mit seinen zauberhaften Zaubereien. «Rolf Martis in Form von Berner Chansons dargebotene hintersinnige Geschichten und bitterzarte Poesien sind ein weiteres Beispiel aktueller Kleinkunst», schreibt der Kultur-Spiegel Spiez.

Den Saisonabschluss macht am 31. März Anet Corti mit «Echt». Sie konfrontiert in ihrem Programm mit echten und Fake News und fragt das Publikum, wie die beiden Dinge unterschieden werden können. Diesen Anlass organisiert der Kultur-Spiegel zusammen mit der Bibliothek. Er findet im Podium statt.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.