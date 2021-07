Kunstraum Satellit Thun – Kulinarische Kunst und die Kraft der Ruhe Das Duo annette&fred stellt ab dem 23. Juli im Kunstraum Satellit aus. In der Ausstellung «Salzkristall» dreht sich alles um die Kraft der Ruhe.

Die Kunstschaffenden Annette Weber und Fred Bodmer zeigen ihre Ausstellung «Salzkristall» im Kunstraum Satellit in Thun. Foto: PD/annette&fred

«Das Duo annette&fred schöpft Ideen oft aus dem Alltäglichen, überträgt diese in einen neuen Kontext und kreiert damit raumfüllende Collagen sowie kulinarische Abenteuer», schreiben die Verantwortlichen des Kunstraums Satellit in Thun. Denn dort wird sich vom 23. Juli bis zum 9. September unter dem Titel «Salzkristall» alles um die Kraft der Ruhe drehen.

Als Designer von Momenten laden Annette Weber und Fred Bodmer die Passantinnen und Passanten ein, sich zu setzen, zu verweilen und über Anordnungen von Atomen nachzudenken, deren Mystik auch in des Schweizers Populärkultur aufzufinden ist – etwa im bekannten «Gerberkäsli». Der ehemalige Produktionsort der Gerberkäse AG befindet sich in unmittelbarer Nähe des Satellit, am Guisanplatz.

«Die Installation im Satellit steht beispielhaft für die Auseinandersetzung des Duos mit Fragen zu Natur, Künstlichkeit, Tradition, Heimatgefühl, Kulinarik, Bodenständigkeit und Abgehobenheit», heisst es weiter. So vielfältig ihre Inspirationen sind, so sind auch die installativen Übertragungen oftmals dicht, farbenfroh und durchaus mit visuellen Informationen überladen.

Die beiden Kunstschaffenden bieten regelmässig kulinarische Anlässe an, oftmals in ihrem Airtime Café im Lauterbrunnental. Auch im Rahmen der Thuner Ausstellung wird es solche geben. Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt, und zwar am Mittwoch, 18. August, 18 bis 20 Uhr, und am Mittwoch, 8. September, 18 bis 20 Uhr.

