Menü aus der Punkteküche – Kulinarische Bescherung aus dem Bellevue So hat Bern noch nie zu Hause gegessen: Gregor Zimmermann, der Küchenchef des Bellevue Palace, liefert seine Gerichte auch nach Hause. Wenn nötig sogar im Taxi. Claudia Salzmann

Wegen Corona hat das Luxushotel Bellevue Palace nun einen Webshop. Der Punktekoch Gregor Zimmermann verkauft darin nicht nur sein berühmtes Crevetten-Calypso, sondern auch ein festliches Menü für die Feiertage. Foto: Raphael Moser

Bis zu 700 Personen würden sich in der Vorweihnachtszeit im ehrwürdigen Bellevue Palace tummeln, an Banketten in den eleganten Räumen, in den zwei Restaurants Vue und Noumi und an Apéros in der Bar. Wer jetzt in die Lobby des Luxushotels tritt, bemerkt die schwere Stille sofort. Der Concierge scheint froh um Arbeit, links die Treppe hinunter steigt der Direktor Urs Bührer. Ordentlich maskiert wirft er sich den Blazer über.

Das Bellevue an der Kochergasse lädt in der Weihnachtszeit mit einer Dekoration, die in Bern ihresgleichen sucht. Überall hängen Girlanden mit unzähligen Kugeln, die Spitze der Tanne in der Lobby berührt fast das Glasdach. Die Dekoration bekommt dieses Jahr nicht die gewohnte Aufmerksamkeit, seit Dienstag ist die Gastronomie in der Deutschschweiz geschlossen, internationale Gäste fehlen. Wie viele der 126 Hotelzimmer gebucht sind, darüber schweigt sich Bührer diskret aus.