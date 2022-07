Gemeinderat Erlenbach – Künzi tritt zurück Der Gemeinderatspräsident Simon Künzi legt sein Amt per Ende Jahr nieder – ein Jahr vor Ende der Legislatur. Nik Sarbach

Was auf den ersten Blick erstaunen mag, entpuppt sich auf den zweiten als nicht ganz so überraschende Konsequenz aus der Gemeindeversammlung von Anfang Juni: Simon Künzi, seit 2016 Gemeindepräsident von Erlenbach, nimmt per Ende Jahr den Hut, wie die Gemeinde mitteilt. Er verlässt das Gremium damit ein Jahr vor Ablauf der Legislatur.