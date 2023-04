Yuval Harari im grossen Interview – «Künstliche Intelligenz ist gefährlicher als der Klimawandel» Der weltbekannte Historiker und Bestsellerautor glaubt, die neuen Technologien könnten die Grundlagen unserer Zivilisation zerstören. Der Mensch sei einfacher zu manipulieren, als er denke. Rico Bandle

Warnt vor Manipulation durch künstliche Intelligenz: KI-generiertes Porträt des Historikers und Bestsellerautors Yuval Noah Harari. Quelle: Dall-E

Er wurde zum Weltstar, indem er auf völlig neue Art die Geschichte der Menschheit erzählte. Seit einigen Jahren schaut der Historiker Yuval Harari vorzugsweise in die Zukunft – und warnt davor, dass künstliche Intelligenz (KI) die Macht erlangen könnte. Diese Woche weilte er für einen Vortrag in Montreux. Der grosse Welterklärer erweist sich bei der Begegnung im Fairmont Palace Hotel als kleiner, schmächtiger Mann mit schüchternem Blick, der aber aufblüht, sobald er über jenes Thema sprechen kann, das ihn so sehr umtreibt: das Schicksal der Menschheit.