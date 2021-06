Frau mit Schnitt und Puste – Künstlich frisieren, natürlich musizieren In unserer Serie «Angetroffen» spricht Franziska Schletti aus Spiez über ihre Passion fürs Haar – auch das künstliche. Und das Alphorn. Jürg Spielmann

Franziska Schletti, die Inhaberin von Coiffure Bellezza in Spiez, ist eine leidenschaftliche Alphornbläserin. Foto: Jürg Spielmann

Das Thema ist kein einfaches, nein, es ist ein haariges: Perücken. Dabei sind weniger Toupets alternder Gigolos gemeint, die der zunehmend nackten Wahrheit nicht ins Auge blicken mögen. «Mir wurde je länger, je mehr bewusst, wie wichtig Haare und Frisur für die Selbstsicherheit und das Wohlfühlen sind. Vor allem Frauen, denen krankheitsbedingt die Haare ausgefallen sind, leiden zusätzlich zur Erkrankung darunter.»

Franziska Schletti sagts in ihrem Salon Bellezza an der Spiezer Thunstrasse. Vor 22 Jahren kam die Lenkerin des Waschens, Schneidens und Legens wegen an den Thunersee. Und blieb. Sie hat sich, wo Bühlmanns früher Lebensmittel und Müllers später Büromöbel verkauften, vor einem Jahrzehnt zur eigenen Chefin gemacht. Vornehmlich beschäftigt sie sich mit Naturhaar, aber zunehmend auch mit künstlichem. Aus Letzterem seien Perücken mehrheitlich gefertigt – da erschwinglicher, da pflegeleichter.