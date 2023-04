Anlass mit Ausstrahlung – Künstlerbörse feiert wieder die Kleinkunst Nach der Pandemie findet die Künstlerbörse wieder wie gewohnt im KKThun statt. Der Event ist ein einzigartiger Netzwerkanlass für Kunstschaffende und Veranstaltende des freien Bühnenschaffens, aber auch fürs Publikum. Christina Burghagen

An der Künstlerbörse treten Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland im KK Thun auf – hier eine Impression einer Durchführung vor der Pandemie. Foto: PD / Marion Bernet

Die Mitarbeitenden von «t. Theaterschaffen Schweiz» haben an ihrem Standort Biel viele Kisten gepackt, denn die «gelben Tage», wie sie die Schweizer Künstlerbörse in Anlehnung an die Plakatfarbe nennen, stehen unmittelbar bevor.