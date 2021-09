Nach Gründerin benannt – Künftiges Insel-Hauptgebäude heisst Anna-Seiler-Haus Das künftige Hauptgebäude des Berner Inselspitals wird nicht mehr – so wie heute – Bettenhochhaus heissen. Es wird den Namen Anna-Seiler-Haus tragen.

So wird das neuen Hauptgebäude des Inselspitals, das Anna-Seiler-Haus, dereinst aussehen. Visualisierung: zvg Insel-Gruppe

Uwe E. Jocham, der Direktionspräsident der Insel-Gruppe AG, gab den Namen des künftigen Hauptgebäudes des Insepspitals am späteren Freitagnachmittag an einem kleinen internen Anlass bekannt. Das künftige Insel-Hauptgebäude wird neu Anna-Seiler-Haus heissen. Das ist der Name der Gründerin des Inselspitals. Das teilte die Insel-Gruppe gleichentags mit.

Jocham sagte laut der Mitteilung, Anna Seiler stehe wie keine andere Person für das Inselspital und seine lange Geschichte. Zudem wolle die Direktion mit einem weiblichen Namen auch ein Zeichen setzen für die Bedeutung der Frauen in der Medizin. Mit einem Anteil von 73 Prozent sei die Mehrheit der Belegschaft weiblich.

Bettenhochhaus wird abgerissen

Die Bernburgerin Anna Seiler stiftete im Jahr 1354 während einer Pestepidemie ein Spital mit dreizehn Betten. Damit legte sie den Grundstein für das Inselspital.

Am neuen Hauptgebäude des Berner Universitätsspitals wird seit zwei Jahren gebaut. Im dritten Quartal 2023 soll das Gebäude, das dereinst das heutige Bettenhochhaus ersetzt, fertig sein. Das Bettenhochhaus wird dann abgerissen.

Der Innenausbau des Anna-Seiler-Hauses schreitet laut Mitteilung zügig voran. Ende des Jahres sollen das Fassadengerüst abgebaut und soll der letzte Kran demontiert sein. Nach der baulichen Fertigstellung der ersten Stockwerke Anfang 2022 folgt die komplexe technische Inbetriebnahme des Gebäudes.

