Holzbau in Ramsei – Kühni AG trennt sich vom Standort Bern Anfang 2021 übernimmt Ueli Haldemann einen Teil der Kühni AG. Der langjährige Mitarbeiter und Verwaltungsrat wird neuer Inhaber des Berner Standorts.

Für die Mitarbeitenden soll es gemäss Verwaltungsratspräsident Ernst Kühni keine wesentlichen Veränderungen geben. Archivbild: Walter Pfäffli

Die Kühni AG in Ramsei löst sich nach sieben Jahren von ihrem Standort in Bern, wie das Holzbauunternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Anfang 2021 übernimmt diesen Teil des Geschäfts Ueli Haldemann als neuer Inhaber und Geschäftsführer. Er ist seit 31 Jahren in verschiedenen Funktionen und seit 13 Jahren im Verwaltungsrat bei Kühni tätig. Der Standort Bern wird neu Zürcher Holzbau Bern AG heissen.

Den Inhabern sei es wichtig gewesen, eine zukunftsgerichtete Nachfolgeregelung zu finden, bei der weder Erfahrung noch Arbeitsplätze verloren gingen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kühni AG beschäftigt aktuell 165 Mitarbeitende, davon 30 Lernende. Durch die personelle Neustrukturierung hätten beide Unternehmen die Möglichkeit, die Zukunft noch optimaler und sinnvoller für ihre Dienstleistungen zu gestalten und am Markt attraktiv zu bleiben.