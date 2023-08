Kühlung von Rechenzentren – Katzenvideos verschärfen die Wasserkrise Die Cloud frisst viel Energie, aber es gibt noch ein anderes Problem: Wasser. Das wird immer knapper, und Rechenzentren verbrauchen viel davon. Das müsste nicht unbedingt sein. Helmut Martin-Jung

«Die Menschen sind sich nicht bewusst, wie viel Wasser benötigt wird, um ein Katzenvideo anzusehen», sagt die Sprecherin der Initiative «Tu Nube Seca Mi Río». Im Bild: Das berühmteste Katzenvideo des Internets – Nyan Cat. Foto: PD

Es scheint alles so körperlos zu sein. Als wäre die Cloud, in der Onlinebestellungen bearbeitet, Ferienfotos gespeichert und Katzenvideos ausgespielt werden, als wäre sie eine Wolke ähnlich denen, die am Himmel schweben.