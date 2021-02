Menschenmedizin hilft Kühen – Kühe und Kälber dank Humanmedizin gerettet Letzten Sommer hat Tierarzt Cagri Binici in Grindelwald bei zwei trächtigen Kühen bedrohliche Nierenzysten mit Ethanol verödet. Die Methode aus der Humanmedizin war erfolgreich. Die Kühe und ihre Kälber sind wohlauf. Sibylle Hunziker

Andrea Suter ist froh, dass ihre Kuh Amsel mit der neuen Methode gerettet werden und später normal kalben konnte. Foto: Sibylle Hunziker

Als Andrea und Werner Suter letzten Sommer vom Alppersonal auf die Grosse Scheidegg gerufen wurden, sah es einen Moment lang gar nicht gut aus für ihre Kuh Amsel. Die robuste Original Braune war unruhig gewesen und zeigte mit ihrem verkrampften Rücken Schmerzen an.

Erfahrung und Technik

«In solchen Fällen denkt man immer zuerst an einen Nagel oder andern Fremdkörper, der von der Kuh verschluckt wurde und sie nun in die Magenwand sticht», sagt Andrea Suter. Aber der erfahrene Tierarzt Heinz Maurer fand nichts dergleichen. «Bei der rektalen Untersuchung spürte er jedoch vom Darm her eine ungewöhnliche Struktur bei der linken Niere und riet mir, diese Stelle genauer zu untersuchen», erinnert sich Maurers Kollege Cagri Binici.