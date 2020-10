Wechsel am Kronenplatz – Kühe statt Krimis Künstler Fredi Gertsch hat am Kronenplatz in Burgdorf sein neues Atelier eröffnet. Er malt seine Kühe nun dort, wo viele Jahrzehnte lang eine Buchhandlung war. Regina Schneeberger

Fredi Gertsch in seinem neuen Atelier. Foto: Raphael Moser

Vor wenigen Wochen ging am Burgdorfer Kronenplatz eine lange Tradition zu Ende. Im Haus mit dem Schriftzug Langloise & Cie AG wurden viele Jahrzehnte lang Bücher verkauft. Doch dann zog Trix Niederhauser mit ihrer Buchhandlung aus. Sie geschäftet nun in der ehemaligen Haushaltswarenabteilung der Familie Seiler. Was mit dem vorherigen Ladenlokal passieren würde, war noch offen . Lange sollte es aber nicht leer stehen, wie sich jetzt zeigt.