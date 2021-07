Proteste gegen Regierung – Kubanische Youtuberin während Live-Interview festgenommen Dina Stars wurde vor laufender Kamera von Sicherheitskräften mitgenommen. Zuvor hatte sie sich zu den anhaltenden Protesten gegen die autoritäre Regierung Kubas geäussert.

Wurde live im spanischen Fernsehen festgenommen: Die kubanische Youtuberin Dina Stars. Bild: Screenshot Twitter

Eine kubanische Youtuberin befand sich gerade in einem live ausgestrahlten Interview im spanischen Fernsehen zu den Protesten in Kuba, als sie festgenommen wurde. Mitten in der Sendung «Todo es Mentira» (auf Deutsch: Alles ist eine Lüge) des spanischen Senders Cuatro am Dienstag unterbrach die junge Frau, die sich Dina Stars nennt, plötzlich einen anderen Gast und sagte: «Die Sicherheitskräfte sind da draussen.» Die Kubanerin ging an die Tür ihrer Wohnung in Havanna und schien dabei zu ahnen, was ihr bevorstand.

Sie trat kurz darauf wieder vor die Kamera und erklärte, sie werde mitgenommen. «Ich mache die Regierung dafür verantwortlich, was auch immer mit mir passiert», sagte sie. Videos zeigen, wie die Kubanerin abgeführt wird.

Die Youtuberin hatte sich zuvor im Interview zu den Protesten geäussert, die am Sonntag ausgebrochen waren. «Wir brauchen Hilfe. Hier werden die Leute umgebracht», sagte sie. Stars betonte, dass die Menschen nichts mehr zu verlieren hätten. «Die Leute in Kuba sterben – entweder verhungern sie, oder sie werden krank, weil es keine Medikamente gibt, oder sie werden in einer Demonstration umgebracht.»

Stars, die auf verschiedenen Social-Media-Plattformen Tausende Follower hat, hatte in den Tagen zuvor mehrere Interviews zur Situation in Kuba gegeben und regelmässig unter dem Hashtag «SOS Cuba» getwittert. «Sie säen Angst in den Menschen, das ist es, was der Präsident will, dass wir uns ducken und aufhören, unsere Rechte zu fordern!», heisst es in einem Post. Die Youtuberin sprach sich dabei ausdrücklich gegen Gewalt aus und rief wiederholt zu friedlichen Protesten auf. Am Morgen vor ihrer Festnahme schrieb die Influencerin: «Ich fühle mich nicht einmal in meinem eigenen Haus sicher.»

Erster Toter bei Protesten

Am Sonntag hatten Tausende Kubaner in zahlreichen Städten gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung durch die autoritäre Regierung demonstriert. Protestteilnehmer riefen unter anderem «Freiheit» und «Nieder mit der Diktatur». Die landesweiten Demonstrationen sind für Kuba extrem ungewöhnlich. Die einzigen erlaubten Versammlungen sind normalerweise Veranstaltungen der regierenden Kommunistischen Partei. Kubas Wirtschaft leidet stark unter dem Einbruch des Tourismus in der Pandemie sowie unter US-Sanktionen.

Polizisten verhaften mehrere Demonstranten während Protesten im Stadtbezirk Arroyo Naranjo in Havanna (12. Juli 2021). Bild: Yamil Lage (Getty Images)

Wie in Videos zu sehen war, griffen die Sicherheitskräfte zu Gewalt. Das kubanische Innenministerium teilte am Dienstag mit, dass ein 36-jähriger Mann am Montag bei einer Demonstration am Stadtrand von Havanna gestorben sei. 144 Menschen wurden laut der Protestbewegung San Isidro festgenommen oder gelten als vermisst.

SDA/lif

