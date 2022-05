Crash am Finanzmarkt – «Krypto-Anleger stehen vor einem Scherbenhaufen» Am Markt für Kryptowährungen macht sich Panik breit. Die Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Ende 2020.

Ein Börsenmakler in New York schaut ungläubig auf die Grafiken, die an diesem Morgen einen Einbruch des Dow Jones um über 200 Punkte anzeigen. (6. Mai 2022) Foto: Spencer Platt (AFP)

Der Kryptowährungsmarkt wird von den mit Inflationssorgen geplagten Finanzmärkten in den Abgrund gerissen. «Krypto-Anleger stehen vor einem Scherbenhaufen», fasst der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets die Lage zusammen. Dies zeige sich unter anderem eindrucksvoll an der Kursentwicklung der Aktie der US-Krypto-Börse Coinbase.

Der Kurs verlor seit November vergangenen Jahres mehr als 80 Prozent an Wert und notiert aktuell bei etwas über 50 Dollar. Beim in der Krypto-Szene gross gefeierten Börsendebüt des Konzern im April 2021 startet die Aktie mit knapp 370 Dollar.

Damals sahen viele Krypto-Anleger den Gang von Coinbase aufs Börsenparkett als Zeichen für die Ankunft von Kryptowährungen im Finanzmainstream. Im Rückblick könnte indes gerade diese breit Adaption nun zum Verhängnis werden. Krypto-Assets inklusive der lange als «digitales Gold» gehandelte Bitcoin werden massenhaft abgestossen. Das Narrativ des Bitcoin als Inflationsschutz ist vorerst sicherlich ausgeträumt.

Stablecoin kämpft ums Überleben

Erschwerend hinzu für Krypto-Investoren kommt der Zusammenbruch des Stablecoins TerraUSD, kurz UST. Die ursprünglich an den Dollar gebundene und durch einen Algorithmus gesteuerte Blockchain-Devise der Terra Fundation, welche die ebenfalls kollabierte Kryptowährung LUNA entwickelte, fiel am Mittwoch kurzzeitig unter die Marke von 30 US-Cents. «Das Vertrauen in diesem Markt scheint endgültig zerstört», konstatiert Molnar.

Die Marktkapitalisierung von UST ist von über 18 Milliarden auf nun mehr noch 7,5 Milliarden Dollar eingebrochen. Auch Verkäufe von hinterlegten Sicherheiten durch die Terra Fundation vermochten die Anbindung an den Dollar bisher nicht wieder herzustellen.

Am Donnerstag machte sich nun auch Panik um den Wertverlust von weiteren Stablecoins im Markt breit. Der grösste und mit über 170 Milliarden kapitalisierte Stablecoin Tether drohte kurzeitig ebenfalls das «De-Pegging» zum Dollar.

«Untergangsstimmung nicht angebracht»

Nicht in die Unkenrufe mit einstimmen wollen derweil die Experten der DZ Bank: «Untergangsstimmung ist trotz der Verluste nicht angebracht», heisst es in einem aktuellen Kommentar. «Die überzeugte Community und engagierte Unternehmen dürften am Bitcoin festhalten», lautet die Prognose. Darüber sind sich auch weitere Marktbeobachter einig.

Viele der in den letzten Jahren entstandenen Projekte dürften die Marktbereinigung zwar nicht überleben und auch der Bitcoin dürfte eine schwere Zeit vor sich haben. Die älteste und bekannteste Kryptowährung sei aber gekommen, um zu bleiben, betonen Marktbeobachter (Lesen Sie zur Zukunft des Bitcoins auch unseren Geldblog: Bezahlen wir in zehn Jahren alle mit Kryptowährungen?).

Talfahrt geht weiter

Vorerst legt der Abwärtstrend indes keine Verschnaufpause ein: Der Bitcoin fiel auf der Handelsplattform von Coinbase auf 25'338 Dollar zurück und markierte damit den tiefsten Stand seit Ende 2020. Allein in der letzten Woche hat der Bitcoin damit knapp ein Drittel seines Werts eingebüsst.

Auch andere Blockchain-Werte gaben weiter nach. Die nach dem Bitcoin zweitgrösste Kryptowährung Ether fiel deutlich unter die Marke von 2000 Dollar. Ether hat seit Jahresbeginn etwa die Hälfte seines Werts verloren. Der Marktwert aller auf CoinGecko aufgeführten Kryptowährungen beträgt derzeit noch rund 1,26 Billionen Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte der Markt einen neuen Rekordwert von fast 3 Billionen Dollar.

Anhaltende Inflationssorgen drücken SMI ins Minus Infos einblenden Auch am Schweizer Aktienmarkt sind Investoren am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten konfrontiert. Auslöser für den aktuellen Ausverkauf sind vor allem die jüngsten Preisdaten aus China, Deutschland und vor allem den USA. «Die Hoffnungen der Investoren, die Preisspirale würde langsam zum Stillstand kommen, haben sich nicht erfüllt», kommentiert ein Händler. Die US-Inflation sei nicht schwach genug ausgefallen, um den Ausverkauf an den Märkten zu stoppen, ergänzt eine weitere Börsianerin. Hierzulande hat sich indes der Preisanstieg für die Unternehmen sogar nochmals beschleunigt, wie der Anstieg der Produzenten- und Importpreise um 6,7 Prozent zeigt. Am Nachmittag stehen Produzentenpreise in den USA an. Der SMI sackt gegen 10.15 Uhr um 1,94 Prozent ab auf 11'329,08 Punkte. Auch für den SLI und den breiten SPI geht es um annähernd 2 Prozent abwärts. In Europa weisen die wichtigsten Börsen wie Dax, FTSE 100 und CAC-40 ebenfalls Verluste von um die 2 Prozent auf. Die Börsen folgen damit dem Vorgaben der US-Börsen, die zur Wochenmitte allesamt tiefer geschlossen hatten. Der breite S&P 500 schloss dabei auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Einmal mehr waren es die Kurse der Tech-Giganten, welche die Märkte mit nach unten zogen. Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft gerieten unter Druck. Entsprechend zählen auch am Schweizer Markt Technologiewerte zu den grössten Verlieren. Titel wie AMS Osram oder Logitech geben um etwa 3 Prozent nach. Bei den kleineren Werten fallen SoftwareOne, Inficon und Comet überdurchschnittlich stark zurück.

