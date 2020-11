BZ us dr Box – Wahlspezial – Kruit: «Bei uns ass manchmal auch der Postautochauffeur mit» Marieke Kruit will für die SP in den Berner Gemeinderat. Im Podcast spricht sie über ihre Kindheit im Tal, ihr Verständnis von Macht und darüber, wie sie ihr Studium finanzierte. Cedric Fröhlich , Quentin Schlapbach

Im Podcast «Wahlspezial» bringen wir Ihnen die Kandidierenden für den Berner Gemeinderat näher. Was treibt sie an? Wie sind sie geworden, wer sie heute sind? Heute ist die Reihe an Marieke Kruit.

Kruit ist eine der einflussreichsten Parlamentarierinnen in der Stadt Bern. Als Fraktionschefin der SP koordiniert sie die Geschicke des mächtigsten politischen Blocks in der Berner Stadtpolitik. Politisiert wurde sie einst auf dem Land. Genauer: im Turbachtal.

Marieke Kruit ist die Tochter von holländischen Hoteliers. Sie wuchs im Saanenland auf, in einer Gegend, in welcher der SP eine politische Nebenrolle zukommt. Im Dorf habe eine konservative Wertehaltung dominiert, sagt Kruit im Gespräch. «Dagegen habe ich früh rebelliert.» Als «Seconda» sei es für sie nicht immer leicht gewesen.

Für sie war klar, dass sie das Tal eines Tages verlassen würde. Es zog sie ins Unterland. Und zwischenzeitlich in die Medienwelt. Zuerst zum Radio, irgendwann vor die Kameras von TeleBärn. Nebenbei studierte sie Psychologie. Am 29. November will sie für die SP in die Berner Regierung einziehen.

Marieke Kruit will für die SP in den Berner Gemeinderat. Foto: Raphael Moser