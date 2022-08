Orientierung in Unterseen – Kritische Beurteilung der sechs Stockwerke Die Baugesellschaft Brandweg lud vor der Abstimmung am 12. September zur Orientierung über die geplante Überbauung ein. Anne-Marie Günter

Die Überbauung mit Unterseens ersten sechsstöckigen Häusern ist am Fuss des Harders geplant und soll auf die umliegenden denkmalgeschützten Gebäude Rücksicht nehmen (links das ehemalige Pfarrhaus). Foto: Sibylle Hunziker

Peter Flück als Vertreter der Baugesellschaft Brandweg begrüsste am Montag eine stattliche Anzahl Interessierte, die sich live orientieren wollten, was die ZPP Brandweg bewirkt, über die am 12. September abgestimmt wird. Am 29. November 2021 war die entsprechende Vorlage zurückgezogen worden. Es ging damals um ein Detail im Jurybericht. Grundsätzlich, so stellte Marc Zimmermann, Projektleiter der Halter AG, fest, hat sich nichts geändert, somit sei es eigentlich die dritte Orientierung zum gleichen Thema, welche die Baugesellschaft durchführe. Transparenz sei ihr wichtig.