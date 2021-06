Gemeindeversammlung Leissigen – Kritisch gefragt und fünfmal Ja gestimmt Mit grossem Mehr genehmigte die Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2020. Die Stimmberechtigten sagten auch Ja zu den anderen Geschäften. Sibylle Hunziker

Leissigens Stimmberechtigte stimmten an der Gemeindeversammlung alle Geschäften zu. BOM

44 Stimmberechtigte fanden sich am Montag zur Gemeindeversammlung in der Turnhalle der Schule Leissigen ein, um «mitzureden und mitzugestalten», wie der Gemeinderat in der Einladung geschrieben hatte. Am intensivsten diskutiert wurden die neuen Betreuungsgutschriften für Familien, die die bisherigen Subventionen für Betreuungsangebote ersetzen.

Im Zweifel für die Kinder

Vor allem die Unterstützung für Familien mit hohen Einkommen stiessen einigen Bürgern sauer auf. «Die Obergrenze von 160’000 Franken ist zu hoch», sagte ein Versammlungsteilnehmer. Andere gaben zu bedenken, dass diese Werte vom Kanton vorgegeben sind.

«Wir können zwar die ganze Vorlage ablehnen. Doch dann strafen wir die Wenigverdienenden, die auf Gutschriften angewiesen sind.» Immerhin könne die Gemeinde mit der Kontingentierung der Betreuungsgutschriften Einfluss nehmen, sagte Gemeinderätin Heike Gfeller.

Der Gemeinderat beantragte, den Gemeindeanteil auf 10’000 Franken pro Jahr zu beschränken. «Die Nachfrage wird sich in Grenzen halten, da meist Freunde und Verwandte bei der Betreuung helfen», war eine Bürgerin überzeugt. «Wichtig ist, dass auch Familien ohne ein solches Netz ihre Kinder gut unterbringen können.»

Ein Bürger erinnerte daran, dass vor einem halben Jahrhundert ein Einkommen noch gereicht habe für eine Familie. «Heute müssen oft beide Eltern arbeiten, und deshalb müssen wir auch schauen, dass sie Zugang zu Betreuung haben.» Ein Antrag auf geheime Abstimmung wurde abgelehnt, das Geschäft mit grossem Mehr angenommen.

Bald ARAplus-Gemeinde

Diskussionslos genehmigte die Versammlung das neue Organisationsreglement des Gemeindeverbandes ARA Region Interlaken und entschied zugleich, dass Leissigen ARAplus-Gemeinde wird. Das heisst, dass die Gemeinde die Abwasserentsorgung dem ARA-Verband überträgt.

Noch vor der Abtretung der Infrastruktur an die ARA werden die beiden Pumpenstrassen im Pumpwerk Leissigen ersetzt. Wie Gemeinderat Pörtig auf eine Frage aus der Versammlung erklärte, ist der Ersatz dringend, da nur noch eine Pumpstrasse funktioniert. Die 153’000 Franken für die Erneuerung wurden mit grossem Mehr gesprochen.

Genehmigt wurden weiter ein Nachkredit von 37’695 Franken für die Sanierung der Quellfassungen Gubi und Ritt, wo mehr Wasser als erwartet gefunden worden war, und die Gemeinderechnung 2020.

Anhaltender Aufschwung

Der Gesamthaushalt schloss mit 266’599 Franken Ertragsüberschuss bei einem Umsatz von fünf Millionen Franken – gut 150’000 Franken besser als budgetiert. Zum guten Ergebnis trugen die Ertragsüberschüsse von 88’036 Franken im Allgemeinen Haushalt und 178’563 Franken in den Spezialfinanzierungen (Wasserver- und -entsorgung, Abfall und Bootshafen) bei.

