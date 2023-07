Ironman Thun – Kritik an der Party nach dem Rennen Der Triathlon Ironman hat nicht bei allen Anwohnern für Begeisterung gesorgt. Vor allem das Fest danach ärgerte Leute aus der Nachbarschaft. Marc Imboden

Der Ironman-Zieleinlauf gestern beim Thuner Strandbad. Foto: Simon Boschi



Zu Fuss, auf dem Velo und im Wasser: Rund 1300 Frauen und Männer bestritten am Sonntag in der Region Thun, im Gürbetal und im Schwarzenburgerland den Ironman-Triathlon. Tausende säumten die Rennstrecke, feuerten die Athletinnen und Athleten an und freuten sich über den Grossanlass. Doch andere hätten ihn am liebsten ins Pfefferland gewünscht – vor allem Leute, die in der Nähe des Start-/Zielgeländes beim Thuner Strandbad wohnen.